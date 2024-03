Remata della gioventù, i vincitori della prima tappa di Olbia

I risultati della prima tappa della Remata della Gioventù a Olbia.

L’istituto nautico Michelangelo Pira di Siniscola si aggiudica la prima tappa della Remata della Gioventù 2024 che si è svolta a Olbia. Sul secondo gradino del podio il liceo Giovanni Maria Dettori di Tempio e terzo l’istituto Amsicora Ipia di Olbia. Prossimo appuntamento il 16 aprile con la “Remata del marinaio”.

Una bellissima giornata di sole ha accompagnato la prima gara della Remata della gioventù, la manifestazione organizzata dalla Lega navale in collaborazione con le scuole superiori di Olbia, Tempio e Siniscola.

Molto alto il livello tecnico degli equipaggi che quest’anno hanno cominciato gli allenamenti già nel mese di gennaio insieme agli istruttori messi a disposizione dalla Lega navale. La gara ha sancito anche l’esordio degli studenti timonieri: per la prima volta nei suoi 13 anni di vita sono stati i ragazzi a tenere il timone dei palischermi, le tradizionali barche in legno a bordo delle quali si svolge la competizione, a dare i comandi ai rematori e ad affrontare partenza e virata.

L’inconfondibile voce dello speaker Tommy Rossi ha raccontato live la gara di mezzo corso che si è svolta nello specchio di mare all’interno della Lega navale. Un percorso di 240 metri con una virata da realizzare nel minor tempo possibile. La squadra del nautico Pira di Siniscola con il timoniere Marco Zanetta ha coperto il percorso nel minor tempo: 2 06’59’’. Il liceo Dettori di Tempio ha fatto fermare il

cronometro a 2 08’18” con Marco Pileri al timone superando di pochissimo l’istituto Amsicora Ipia di Olbia con il timoniere Emanuele Degortes che ha chiuso la gara a 2 08’56”.

Fuori dal podio, ma con una bella performance il liceo artistico De Andrè di Olbia con Marzio Fabbri al timone. A seguire nella classifica il secondo equipaggio del Pira di Siniscola, la seconda squadra del Dettori di Tempio, il tecnico Deffenu, il secondo equipaggio del liceo classico Gramsci, il primo equipaggio del Gramsci e la squadra mista Scientifico Mossa-Gramsci.

A consegnare le targhe ai vincitori l’assessore alla Pubblica istruzione Sabrina Serra, la capogruppo di maggioranza Maria Antonietta Cossu e il presidente della Lega navale Tore Bassu. “Un grazie particolare va agli studenti che hanno remato con impegno e hanno reso straordinaria questa giornata – ha detto il presidente Bassu –. Un ringraziamento speciale va ai dirigenti delle nostre scuole superiori che da 13

anni sposano questo progetto nato contro la dispersione scolastica, e ai professori, che formano gli equipaggi e seguono i ragazzi in tutto il percorso di preparazione e durante le gare”.

A seguire pranzo nel giardino della Lega navale a base di gnocchetti al sugo di purpedda in collaborazione con il bar ristorante Idroscalo. Il prossimo appuntamento è per il 16 aprile con la Remata del marinaio. La competizione sarà molto più accesa e anche impegnativa: si gareggerà a sfida, due

equipaggi alla volta, su un percorso di 240 metri con due virate. L’abilità dei timonieri nel recuperare secondi in partenza e in virata, ma anche la resistenza dei rematori saranno fondamentali per strappare il minor tempo al cronometro e conquistare il podio. La finale il 30 maggio con una gara su tre corsie per aggiudicarsi il trofeo challenger della Remata della gioventù edizione 2024 e le borse di studio messe a disposizione da alcune aziende del territorio.

