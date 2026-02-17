Il sindaco di La Maddalena denuncia i danni a un defibrillatore

Qualcuno ha preso di mira un defibrillatore a La Maddalena, scatenando la reazione del sindaco Fabio Lai. “Gli atti vandalici rappresentano una delle piaghe più amare per una comunità – scrive il primo cittadino -. Non sono semplicemente danni materiali inflitti a un oggetto o a uno spazio pubblico, sono ferite che colpiscono l’intera Città. Nessun atto vandalico è giustificabile. Tuttavia, ce ne sono alcuni che vanno oltre.

Come il danneggiamento dell’involucro che custodisce il defibrillatore collocato nelle vie pubbliche. Parliamo di uno strumento salvavita, fondamentale in caso di emergenza cardiaca, che può fare la differenza tra la vita e la morte. Colpire il contenitore che lo protegge significa mettere a rischio la sicurezza di tutti, indistintamente. Ciò che è pubblico appartiene a tutti, danneggiarlo equivale a danneggiare sé stessi e la propria comunità”.

“Adesso l’ente pubblico dovrà intervenire per ripristinare quanto danneggiato, fondi che avremmo potuto destinare ad altri miglioramenti verranno invece utilizzati per rimediare a un gesto irresponsabile.

L’auspicio è che questo messaggio possa arrivare a chi ha compiuto il danno. Che possa raggiungere la sua coscienza e far comprendere la gravità del gesto compiuto. Riconoscere un errore è il primo passo per rimediare.

Sarebbe un segnale importante, anche in forma anonima, farsi avanti per contribuire al ripristino di quanto danneggiato. Sarebbe un atto di responsabilità e di maturità che dimostrerebbe la volontà di rimediare a un errore che ha colpito l’intera comunità”.

