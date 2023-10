Un biglietto gratis per il tennis a chi dona il sangue: l’iniziativa di Avis Olbia

L’iniziativa di Avis Olbia per i donatori.

L‘Avis Olbia ha messo in campo una nuova iniziativa per contrastare l’emergenza sangue. Chi donerà l’oro rosso avrà un biglietto gratuito per la finale di tennis del 22 ottobre. L’iniziativa è stata lanciata il 12 ottobre e sarà aperta ai donatori fino al 22 ottobre.

Sarà valida anche per chi donerà al centro trasfusionale, mentre il 17 ottobre ci sarà una raccolta presso il Tennis Club Terranova con l’autoemoteca e gli appassionati di tennis potranno condividere la bellezza del dono con Fognini e i campioni iscritti al Challenger di Olbia.

