No vax bloccano il pullman in partenza da Olbia.

Tre passeggeri no vax, di cui una italiana e due francesi, sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri, mentre attendevano il bus che da Olbia sarebbe passato ad Arzachena e Palau, hanno affermato di non voler indossare la mascherina, che sul mezzo è ancora obbligatorio.

A più riprese hanno affermato che non ci fosse alcun virus e che non avevano alcuna intenzione di alzarsi. Per questo la corsa è stata soppressa e la 27enne italiana, insieme al 30enne e 40enne francese, sono stati denunciati. I passeggeri, tuttavia, sono stati accompagnati in un altro bus partito poco dopo.