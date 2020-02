Per il PalaDeiana servirà ancora tempo.

“La scorsa settimana è stata presentata la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari anche per la palestra della scuola Santa Maria – afferma il sindaco Settimo Nizzi – . La palestra, adesso, può essere utilizzata anche per attività extrascolastiche. In questo modo le associazioni sportive, possono riprendere le loro attività, così come è avvenuto in precedenza per la Ettore Pais, in via Nanni, e per la scuola di Isticadeddu”.

Come previsto dalla normativa e come noto ai soggetti che svolgono l’attività extrascolastica, l’utilizzo è subordinato alla predisposizione, da parte degli stessi, del piano di evacuazione di emergenza con l’individuazione degli addetti antincendio.

“Per il PalaDeiana, con nostro grande dispiacere, i tempi di consegna sono maggiori perché dovrà essere sottoposto a trattamento ignifugo del soffitto” informa il primo cittadino.

