Palau, via alla riqualificazione delle rotatorie all’ingresso del paese



L’amministrazione comunale di Palau compie un passo fondamentale per la riqualificazione delle rotatorie sulla 125. L’intervento, dal valore complessivo di 290mila euro, interamente finanziato con risorse del Comune attraverso la deliberazione n. 100 del 5 novembre 2026. Si concentrerà sulle rotatorie situate lungo la Statale 125, in corrispondenza degli accessi alla zona artigianale e all’area di Porto Rafael-Punta Sardegna.

Lo spazio per i mezzi pesanti

L’opera nasce dalla necessità di risolvere le storiche criticità legate al transito dei mezzi pesanti e di ampie dimensioni che, durante il loro passaggio, tendono a danneggiare le aiuole centrali e i relativi impianti di irrigazione. La soluzione tecnica individuata prevede la realizzazione di un anello sormontabile in granito. Un accorgimento progettuale che permetterà ai veicoli ingombranti di circolare in totale sicurezza preservando al contempo le aree verdi.

Il piano di restyling si distingue per un approccio integrato che unisce funzionalità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Oltre alla stesura della nuova segnaletica orizzontale e verticale, si procederà al riposizionamento dei pali dell’illuminazione pubblica e all’ammodernamento delle reti elettriche.

Per ottimizzare la gestione delle risorse idriche e ridurre i costi manutentivi, il progetto include la posa di una vasca interrata da 20mila litri destinata al recupero e al riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione.

Le sistemazioni a verde verranno interamente rinnovate e impreziosite da pavimentazioni in granito locale, armonizzandosi con l’identità architettonica del territorio. Nei prossimi mesi l’iter procedurale proseguirà con la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri degli enti competenti, fase propedeutica all’affidamento e all’avvio effettivo dei lavori.

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