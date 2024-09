La riunione del Consiglio comunale di Olbia.

Oggi pomeriggio, alle ore 15:30, si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale di Olbia. In questa occasione, l’assemblea cittadina sarà chiamata a discutere una serie di punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione a temi di rilevanza urbanistica e finanziaria.

Uno dei principali argomenti in agenda riguarda la variante al piano di risanamento di Poltu Cuadu, una questione che coinvolge direttamente lo sviluppo e la riqualificazione di una delle aree più importanti della città. La discussione su questa variante sarà seguita da altre delibere che riguardano questioni urbanistiche.

All’ordine del giorno sono previste anche alcune variazioni al bilancio, un tema sempre delicato che influenzerà le politiche economiche della città nei prossimi mesi. Queste variazioni potrebbero includere modifiche alle spese o agli investimenti previsti dal Comune, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse pubbliche.

Un altro tema rilevante riguarda lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale, un aspetto cruciale per il funzionamento finanziario dell’ente locale, che garantirà una gestione efficiente delle entrate e delle uscite comunali.

Infine, il Consiglio comunale si occuperà anche dell’aggiornamento del catasto incendi, un importante strumento per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi legati agli incendi boschivi, fenomeno particolarmente rilevante in una regione come la Sardegna, soggetta a periodi di siccità e alte temperature.

