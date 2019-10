La ruota panoramica di Olbia.

Illumina la skyline di Olbia. Desiderata, un po’ contestata, in ogni caso apprezzata dai tantissimi turisti che sono saliti, in questi mesi, per farci un giro e godersi il panorama del golfo dall’alto.

Ma come tutte le magie, anche questa prima o poi è destinata a finire. E così sarà anche per la ruota panoramica. Per inciso: si sapeva che sarebbe stata un’installazione temporanea. Il Comune aveva parlato solo per l’estate. Poi, viste le richieste e visto anche il fatto che era stata montata in ritardo rispetto a quanto era stato previsto, l’Autorità portuale ha concesso una proroga.

Ma il 15 novembre verrà smontata. Ritornerà la prossima estate? “Essendo un’attrazione importante speriamo torni – dice il sindaco Settimo Nizzi dai microfoni di Radio Internazionale – La ruota panoramica andrà via, ma noi speriamo di poterla avere per gli anni a venire”.

