Sale l’attesa per il concerto di Emma a Olbia, primi fans già sotto al palco

Sale l’attesa per il concerto di Emma con cui questa sera Olbia trascorrerà gli ultimi momenti del 2022 e i primi del 2023.

Per prenotare un posto in prima fila per il brindisi sotto al palco in questi minuti si stanno già accalcando i fans della cantante sotto al palco. Attese presenze da record, con gli alberghi cittadini che già da giorni registrano il tutto esaurito.

L’amministrazione comunale ha predisposto una serie di divieti per garantire la sicurezza della manifestazione e l’ordine pubblico.

La notte del 31 dicembre, i pubblici esercizi potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta fino alle ore 3 del mattino. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita all’esterno e negli ambienti abitativi.

Dalle ore 19 del 31 dicembre e fino alle ore 7 del 1 gennaio i pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica. Vietati consumo, detenzione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine

Dalle ore 17 del 31 dicembre e fino alle ore 7 dell’1 gennaio, vieta la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici – mortaretti, petardi e simili – . Nello stesso arco di tempo, ad eccezione dei soggetti legittimati al possesso ed all’uso degli stessi, è fatto divieto di utilizzare lo stesso materiale su area pubblica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui