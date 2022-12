Il progetto del deposito gnl a Olbia.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi rinnova il sostegno al deposito di gnl – gas naturale liquefatto – in zona industriale. Lo considera una grande opportunità, insieme ai parchi eolici in mare, per la risoluzione della crisi energetica del territorio e lo ribadisce alla conferenza stampa di fine anno.

“Noi siamo sempre stati d’accordo lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo – dichiara -, perché piuttosto che fare il parco eolico nelle nostre campagne. Avere un parco eolico distante dalla linea di costa dove si possono vedere soltanto delle piccolissime ombre chiare, praticamente invisibili all’occhio umano, ci darà una forte crescita dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista energetico e sostenibile, l’unica possibile ad oggi. Stiamo lavorando anche perché si realizzi la questione energetica derivante dalla produzione di gas, perché possa vedere la luce nella nostra città. Siamo sempre stati d’accordo e abbiamo sempre dato parere positivo”.

