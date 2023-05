La spiaggia delle Saline torna pulita: l’iniziativa di Mc Donald’s e Croce Rossa

L’iniziativa del McDonald’s a Olbia.

Si è svolta la giornata di pulizia della spiaggia delle Saline organizzata da McDonald’s, in collaborazione della Croce Rossa. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Olbia. Nel corso delle attività sono stati distribuiti a tutti i partecipanti una sacca, una borraccia, dei guanti, un cappellino e una pettorina. Sono stati rinvenuti cumuli importanti di rifiuti abbandonati da chi evidentemente agisce in violazione delle norme a tutela dell’ambiente.

Interverrà la società De Vizia di Olbia per una bonifica accurata. Così commenta l’iniziativa l’assessora all’ambiente Antonella Sciola: “Apprezziamo e lodiamo l’impegno di McDonald’s che anche oggi si è messa a disposizione della collettività nell’interesse dell’ambiente. Attraverso la giornata “Assieme a te per l’ambiente”, l’azienda mostra a tutti noi quanto oggi la dimensione imprenditoriale, di qualunque dimensione sia, non possa in alcun modo fare a meno di considerare la tutela del territorio un valore imprescindibile”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui