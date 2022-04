Un nuovo album del rapper di Olbia.

Arriva un nuovo album di Salmo. Lo annuncia il rapper di Olbia, questo pomeriggio, sulle sue pagine social. Non è ancora trapelato nulla sulla data di uscita e su ulteriori dettagli sul nuovo lavoro discografico dell’artista e questo ha sicuramente alimentato la curiosità e l’attesa dei suoi fan.

Il nuovo progetto esce a soli 6 mesi dall’uscita di Flop, l’album che ha riscosso un grandissimo successo in Italia, guadagnando ben due dischi di platino e confermando Salmo come uno dei rapper più ascoltati della scena musicale nazionale. Il rapper, infatti, è stato il primo artista italiano ad essere entrato nella Global Chart di Spotify.

Sembra essere, dunque, un buon periodo per Maurizio Pisciottu, con una serie di successi, nonostante la vicenda giudiziaria sul suo concerto non autorizzato sotto la ruota panoramica di Olbia organizzato lo scorso agosto. Il rapper olbiese è reduce anche di un altro importante progetto per la sua carriera. L’artista si è dato anche al cinema, con la serie tv Blocco 181 primo progetto televisivo in assoluto, prodotto da Sky, dove l’olbiese è attore e produttore, che uscirà a fine maggio.