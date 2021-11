Interrogato il rapper di Olbia Salmo.

Il rapper di Olbia Salmo è stato interrogato, questa mattina, dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso, per il concerto non autorizzato di agosto.

Resta segreto il contenuto dell’interrogatorio e non è noto se l’artista abbia risposto alle domande o abbia dato delle nuove dichiarazioni. Per l’interrogatorio, fissato per l’8 ottobre scorso, saltato a causa di un difetto di notifica, non era stata comunicata la data per non dare pubblicità al colloquio.

Salmo è stato sentito per le vicende legate all’inchiesta sul concerto, che ha generato il maxi assembramento del 13 agosto sul molo Brin. La vicenda ha coinvolto anche il gestore della ruota panoramica, l’imprenditore Kevin Lupetti, accusato in concorso con il rapper, che in questi giorni è in cima alle classifiche con il suo album Flop.

La Procura ha affidato le indagini alla squadra mobile della Questura di Sassari, la quale ha verificato la mancanza delle autorizzazioni per lo spettacolo e quindi la violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle norme per la prevenzione e diffusione del coronavirus. L’artista olbiese, prima dell’interrogatorio, ha fatto visita al liceo artistico che ha frequentato.