La grande solidarietà di Tempio.

Prosegue senza sosta la grande macchina della solidarietà messa in moto a Tempio Pausania a favore dell’Ucraina. E’ partito il primo carico di beni e medicinali, donato dalle comunità della Gallura destinati alle popolazioni colpite dalla guerra.

I pacchi sono stati preparati, smistati e catalogati dalla Protezione civile Alta Gallura e trasportate, grazie anche alla collaborazione con l’Emporio Bellu di Tempio, al deposito dell’Anas. I beni sono stati caricati sui camion messi a disposizione dall’azienda Nieddu. Anche a Tempio e nei comuni limitrofi i cittadini si sono messi in moto per mettere a disposizione vestiti per adulti e bambini, coperte, medicinali, alimenti a lunga conservazione. Grazie alla grande solidarietà di questi giorni, i camion hanno potuto raccogliere un totale di 17 pedane.

Non solo privati, ma anche alcune aziende hanno collaborato alla donazione degli aiuti. Tra queste, la ditta tempiese Acqua Smeraldina, che ha fornito 15 pedane di acqua da consegnare nei territori colpiti. La macchina della solidarietà nasce grazie a un grande lavoro di squadra tra l’assessorato ai Servizi Sociali di Tempio, la Caritas diocesana, la Protezione Civile Alta Gallura e i cittadini, con il coordinamento del Consolato onorario di Ucraina a Cagliari.

Hanno assistito al lavoro di smistamento delle merci presso l’hub di Rinaggiu, il sindaco Gianni Addis, l’assessora ai Servizi Sociali Anna Paola Aisoni, l’assessore alla Protezione civile Francesco Quargnenti e i volontari della Protezione civile Alta Gallura coordinati dal presidente Roberto Cossu. “Assieme a loro, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente con delega alla Protezione civile Gianni Lampis, impegnato in un giro ricognitivo presso i quattro punti di raccolta regionali, che è rimasto molto colpito dal lavoro portato avanti da Tempio”, dichiara il sindaco.

Oltre alle merci destinate all’Ucraina, continua il servizio di accoglienza e di assistenza dei nuclei monogenitoriali presenti in città. “L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione e sensibilità verso l’emergenza umanitaria che ha colpito l’Ucraina”, aggiunge Addis.