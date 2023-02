Salmo viene scambiato per Blanco e ricoperto di insulti sui social

Gli insulti al rapper di Olbia confuso per Blanco.

Salmo viene scambiato per Blanco e sommerso di critiche per l’episodio di Sanremo, dove il giovane ha distrutto la scenografia per dei problemi tecnici nell’audio. Ma cosa è accaduto e perché il pubblico ha confuso i due artisti?

Il rapper, che era presente a distanza al Festival di Sanremo, ha raccolto qualche critica riguardo al tuffo in piscina mentre si esibiva sulla crociera Costa Smeralda. Tutta colpa di una gaffe di Amadeus, il quale ha detto che il microfono costava 2500 euro o per un’altra dove il conduttore ha indicato il nome di Blanco per presentare l’ospite di Olbia.

Così il pubblico più anziano si è confuso e ha criticato Salmo per aver devastato i fiori che componevano la scenografia dell’esibizione dell’artista di Brescia. “In questi giorni ho ricevuto messaggi da gente di 70 anni convinta che io fossi Blanco”, ha detto l’artista di Olbia.