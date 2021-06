Il concerto di Salmo.

Grande attesa per il concerto del Water Music Festivale con Salmo a Cugnana. La manifestazione musicale “galleggiante” dello scorso anno, in stretta collaborazione con Mini e Red Carpet è stata un successone, così quest’anno si replica il 25 luglio. Ma quanto costa assistere allo spettacolo sulla barca?

L’affitto di un’imbarcazione, indispensabile per assistere al concerto del rapper di Olbia costa dai 200 euro a persona in su. Si possono scegliere tre gommoni standard, uno con capienza 6 persone, uno per 9 e uno per 12. Il prezzo totale del primo ammonta a 1200 euro, fino a un massimo di 2400 euro.

Le altre imbarcazioni, che saranno a breve disponibili, vanno dai gommoni premium, che vanno dai 300 euro a persona, fino alle barche a vela e yacht, a partire dai 340 euro a persona, fino ai 450. I “biglietti” più economici in dirittura di arrivo partono da 160 euro a persona e si potrà assistere allo spettacolo su tre motonave con capienza da 150 a 180 persone.

