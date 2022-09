La reazione del rapper di Olbia sui social.

Si è conclusa con una multa da 5mila euro la vicenda del concerto improvvisato di Salmo sotto la ruota panoramica di Olbia in piena pandemia. Il fatto era diventato scandalo nazionale e il rapper di Olbia era finito al centro di numerose critiche.

L’artista di Olbia, che ha ricevuto la maxi sanzione, sembra non preoccuparsi tanto e lo fa sapere sui social dove nelle sue stories reagisce con una risata alle notizie riportate sulla stampa che parlano della multa ricevuta. “Ammendaa”, scrive nelle stories facendo il verso a un articolo dell’Unione Sarda che parla del provvedimento contro quello spettacolo non autorizzato. Il rapper si è poi immortalato in una spiaggia sotto l’ombrellone con una misteriosa bella ragazza giovanissima che fa le linguacce. Questo breve scatto alimenta tanta curiosità. Chi è la fanciulla con la quale si accompagna Salmo? Una sua nuova fiamma o una sua amica?

Il rapper olbiese è sempre stato molto attento alla sua privacy e si è sempre saputo poco sulla sua vita sentimentale, poiché Salmo è sempre stato molto discreto. Ciò che non nasconde è la preferenza per ragazze molto giovani e avvenenti, come dimostrano anche le sue precedenti storie d’amore. L’artista 38enne è stato infatti fidanzato per 3 anni con la campionessa di kitesurf Greta Menardo, di soli 23 anni. Questo alimenta ancora di più i sospetti che la giovane ragazza che appare nel selfie con lui potrebbe essere una sua nuova fiamma.