Accoglienza calorosa tra qualche protesta.

Bagno di folla alla stazione marittima di Olbia. Tutti in attesa di vedere il ministro Matteo Salvini. La gente ha iniziato a prendere posto verso le 15.15, dopo avere fatto i controlli con polizia o carabinieri all’ingresso della stazione marittima. Una volta passati i controlli si ha l’accesso libero alla sala conferenza, dove già alle 15.30 non c’era quasi un posto libero. Striscioni appesi ai muri, magliette pro Lega e Salvini. Molta concitazione ed entusiasmo nelle persone presenti.

Gli organizzatori parlano di circa 4mila persone, alcune sono dovute rimanere fuori perchè dentro non c’era più posto. Una volta arrivato il ministro chiamato “Il capitano” l’applauso della sala è il segnale di un feeling sempre più forte. Salvini è entrato nel cuore della gente. Durante la convention molti i controlli degli organizzatori che non son però riusciti a tenere le persone sedute e tutti erano in piedi per registrare e fare video al discorso del ministro. Tantissimi i supporter del ministro che acclamavano “il capitano”. Mentre fuori dalla stazione marittima si svolgeva una protesta di circa una ventina di persone contro il razzismo, xenofobia e a favore dell’immigrazione. Inoltre alcuni studenti hanno voluto dimostrare la situazione attuale delle scuole della città.

