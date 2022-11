Non solo Covid, è allarme per la triplendemia: “L’importante è vaccinarsi”

Con l’autunno arriva la triplendemia.

Con il covid l’autunno apre le porte a tre virus stagionali, che colpiscono soprattutto anziani e bambini. Si tratta di influenza e virus respiratorio sinciziale, che si aggiungono al coronavirus.

L’allarme è stato lanciato negli Stati Uniti ma può colpire anche l’Italia. Gli esperti hanno definito questo allarme come triplendemia, ovvero tre virus che si possono riscontrare contemporaneamente con gravi effetti sulla salute.

L’unica soluzione è, secondo gli scienziati, quella di vaccinarsi, per evitare forme gravi dell’infezione. I virologi consigliano, dunque, di estendere la campagna vaccinale, contro i tre virus, in età pediatrica e di non sottovalutare i rischi per la salute dei più piccoli.

