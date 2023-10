Il quartiere di Olbia che attende la rinascita è pieno di spazzatura

La strada più sommersa di spazzatura a Olbia è via Andrea Doria.

Probabilmente tra pochi anni questo sarà un brutto ricordo, ma nel frattempo il quartiere San Simplicio è immerso nel degrado. Il quartiere di Olbia continua a vivere con la spazzatura vicino alle case, ruderi che vengono presi di mira dai lanciatori di sacchetti.

Questa è purtroppo la realtà di San Simplicio, quotidianamente denunciata dagli abitanti del quartiere, costretti a vivere ogni giorno in una situazione che è comune in molte frazioni della periferia di Olbia, ma che non arriva mai a livelli del rione. Infatti, San Simplicio, nonostante sia la periferia più vicina al centro storico, è il quartiere dove il degrado ha la più massima espressione.

La situazione più critica è in via Andrea Doria, dove qualcuno ha pensato bene di scaricare decine di sacchi di rifiuti. Che appartengano allo stesso proprietario non ci sono dubbi, in quanto i sacchetti sono tutti uguali. Quella zona è al centro di un progetto di riqualificazione, che prevede la nascita di alcuni alloggi popolari e la sistemazione del verde pubblico. Ma ora la situazione è questa purtroppo.

