Salmo al red carpet per la presentazione del video di Dario Argento

Il red carpet di Salmo al Festival del Cinema di Roma.

Salmo con Noyz e Dario Argento è apparso al red carpet del Festival del Cinema di Roma. Il rapper di Olbia si è vestito con un abito grigio per la sera del 27 ottobre. La serata era dedicata alla presentazione del cortometraggio “Cvlt”, omonimo del disco che uscirà il 3 novembre.

Il rapper di Olbia è apparso a suo agio per questa nuova esperienza e recentemente ha rilasciato un’intervista a Skytg24 in cui svela il lavoro dietro la realizzazione del corto e dell’album che porta lo stesso nome. Salmo ha detto in particolare che ancora si dice incredulo per aver collaborato con Dario Argento, che considera un King. “Lui è indiscusso nel suo genere e lavorare con lui è stato molto istruttivo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui