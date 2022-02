Carenza di sangue a Olbia.

A Olbia c’è una seria carenza di sangue ed è sempre più difficile potersi operare negli ospedali, tanto che alcuni pazienti hanno segnalato slittamenti continui dei loro interventi chirurgici. Operazioni rimandate di settimana e in settimana, a causa dell’incertezza sulla disponibilità delle sacche.

“Il sangue è poco e viene tenuto per le emergenze”. E’ una delle risposte che stanno ricevendo tantissimi pazienti in questi giorni. Ma il problema non sarebbe soltanto la bassa disponibilità di alcuni più rari gruppi sanguigni o un numero sempre più basso di donatori.

“Stiamo riscontrando da molto tempo un problema di carenza di personale medico e infermieristico – ha detto il presidente dell’Avis Olbia, Gavino Murrighile -, altrimenti ne avremmo potuto raccogliere di più. Se mancano i medici non si può svolgere il servizio. In più abbiamo ancora una sola autoemoteca, quella di Sassari e spesso ce la bisticciamo con altre località, perché, a livello regionale, anziché investire si preferisce acquistare sangue da fuori che è comunque insufficiente a coprire la richiesta continua”.