I dati sull’inflazione e sui prezzi in Sardegna.

I prezzi in Sardegna crescono di più che nel resto dell’Italia. A dirlo è l’associazione Adiconsum che ha rilevato come l’inflazione sull’Isola sia salita del 5,4% su base annua, rispetto alla media nazionale del 4,8%.

Secondo i dati dell’associazione una famiglia normale residente in Sardegna spenderà in media 1.436 euro in più. Ma i rincari non sono uguali in tutta la Sardegna: a risentirne maggiormente sono le grandi città, con Cagliati in testa.

A trainare il marcato aumento dell’inflazione sono i prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), dei beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +5,3%) e a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,3% a +3,6%); da segnalare, invece, il rallentamento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,5%).