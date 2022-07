Grande dolore a Olbia per la scomparsa dell’imprenditore Santino Meloni

Addio a Santino Meloni.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, all’età di 78 anni, di Santino Meloni. Era molto noto in città perché era un imprenditore, “un grande artigiano” come lo ricordano numerosi conoscenti in città.

Santino infatti aveva da anni una sua attività sul viale principale della zona industriale, dove si occupava della lavorazione di marmi e graniti. “La città ha perso una bella persona, sempre onesta e garbata con tutti – lo ricordano così i suoi amici -, un uomo dal cuore d’oro e sempre con il sorriso”. L’imprenditore lascia una moglie e due figlie, che si stringono nel dolore per la sua dipartita.