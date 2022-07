Manifestazioni musicali e sportive sulle spiagge di Aglientu.

Il Comune di Aglientu promuove una serie di eventi dedicati alla musica, allo sport e soprattutto all’ambiente, tra novità e grandi ritorni. Novità di quest’anno è il Silent Sardinia Festival, che si terrà il 30 luglio prossimo a Vignola Mare.

L’appuntamento, sarà all’insegna della musica, di differenti generi, ascoltata con le cuffiette. La prima parte del Silent sarà un concerto al tramonto, alle 20.45, mentre la notte sarà animata con una serata discoteca, suonata da due dj, sempre trasmessa in cuffia. L’evento gratuito si inserisce in un calendario che ha proprio il fine di promuovere l’ambiente, con appuntamenti che si terranno tra il 30 luglio e il 10 agosto. Qui si inserisce il grande ritorno di “Un mare da amare”, evento gratuito organizzato dall’associazione Culturale Mediterrarte, finanziato dall’amministrazione comunale, che lo scorso anno si è tenuto a Vignola Mare, spiaggia premiata bandiera blu.

Quest’anno l’evento raddoppia e si terrà in due date: domenica 31 luglio e mercoledì 10 agosto 2022, ultima tappa nella spiaggia Rena Majore, dove si terrà la Festa della Bandiera Blu, riconoscimento assegnato quest’anno dalla organizzazione non governativa “Foundation for Environmental Education” (FEE) alle località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

“Sarà un weekend dedicato alla musica, allo sport e al rispetto per l’ambiente con manifestazioni a basso impatto ambientale – spiega l’assessora al Turismo del Comune di Aglientu, Francesca Addis -. Nelle due spiagge si terranno manifestazioni acquatiche, escursioni in bici e kayak a Vignola Mare. Abbiamo deciso di ripetere l’evento e dare spazio ad appuntamenti simili per evidenziare come la nostra amministrazione rivolga un occhio di attenzione alle politiche ambientali”. Le manifestazioni si svolgeranno sulla spiaggia di Vignola Mare nell’arco della giornata, dalle ore 10 alle ore 21 di domenica 31 luglio, mentre sulla spiaggia di Rena Majore dalle ore 15 alle ore 21 di mercoledì 10 agosto.