Le richieste dei sindacati.

La Filcams Cgil della Gallura partecipa allo sciopero nazionale unitario dei lavoratori addetti alla sicurezza dei varchi aeroportuali indetto per il 6 settembre. Il contratto nazionale dei lavoratori di un settore così strategico e delicato come quello aeroportuale è scaduto da tre anni e il negoziato non ha ancora sciolto i nodi in ordine a incremento salariale, cambio di appalto, bilateralità, contrattazione di secondo livello, classificazione del personale e salute e sicurezza, temi sui quali abbiamo presentato una concreta proposta di riforma.

Ulteriori distanze si sono registrate negli ultimi incontri sul tema dell’orario di lavoro. I sindacati hanno infatti respinto fermamente le proposte articolate dalle imprese volte per lo più alla definizione di un sistema orario flessibile, privo di regole, ad appannaggio esclusivo imprenditoriale. Cgil, Cisl e Uil si sono comunque rese disponibili a trattare e a individuare la flessibilità contrattata per i servizi di sicurezza finalizzando l’intervento all’omogeneità dell’orario di lavoro riferito ad una unica classificazione del personale.

