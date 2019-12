Lo sciopero di Air Italy e Alitalia.

A Olbia è andata un po’ meglio. Merito, è il caso di dirlo quando serve, di Air Italy, che ha sì cancellato quattro voli nelle ore centrali della giornata, ma ha riprotetto tutti i passeggeri.

La stessa cosa non si può dire per Alghero e Cagliari. Durante la giornata sono stati cancellati una trentina di voli, in particolare da parte di Alitalia, con inevitabili disagi.

La situazione potrebbe avere uno strascico domani, per cui è in programma una nuova giornata di astensione. Anche in questo caso saranno garantiti solo i collegamenti nelle fasce orarie protette, ovvero dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

