La storia della gattina persiana scomparsa a Olbia.

Da quasi un mese la sua gattina di 14 anni non fa più ritorno nella casa di una turista che sta trascorrendo le sue vacanze a Porto Istana e che in questi giorni è rimasta con il fiato sospeso nella speranza di ritrovarla sana e salva.

La gatta si era allontanata dall’abitazione il 29 luglio scorso e da allora si lei si sono perse le tracce. La donna ha lanciato un appello sui social offrendo una ricompensa economica generosa a chiunque la riporti alla sua legittima proprietaria. Dopo quasi un mese, però, ancora nessuna notizia, nonostante alcuni abitanti della frazione di Olbia si sono offerti di condividere e diffondere l’appello della donna.

“Dopo più di trent’anni non credo avrò cuore di tornare più in questo posto anche se meraviglioso e a me caro, così come chi ci abita”. E’ la disperazione di Serena, la proprietaria della sua amica pelosa che farà il suo ritorno a casa, si spera dopo aver riabbracciato la sua gatta, il 29 agosto. “La mia amata micina era abituata a stare fuori – racconta la donna -, frequentiamo Porto Istana da 30 anni ma quest’anno abbiamo dovuto cambiate la casa dove siamo in affitto. Siamo arrivati, lei ha annusato ovunque, esplorando il territorio. Poi, sparita. Siamo in una zona con case di persone locali con le quali abbiamo buoni rapporti. Abbiamo messo locandine, ho fatto annunci su tutti i siti che sono riuscita a raggiungere ma, niente”.

La sua padrona è convinta che sia stata rubata, in quanto si tratta di un esemplare di razza persiano blue point. “Mi è stata regalata da un’amica che aveva una cucciolata e invece di vendere i gattini li ha dati a qualcuno che li amasse – spiega -. Infatti è stata il mio amore per 14 anni e io il suo. Ora che è anziana non posso nemmeno pensare quanto possa soffrire. Offro una ricompensa di 500 euro a chi me la restituisce”.