La decisione del Comune di Olbia.

Una buona notizia per alcuni degli esercenti della città di Olbia. Durante l’incontro di ieri in via Aldo Moro, dove si è parlato del progetto della pista ciclabile, il sindaco Settimo Nizzi ha annunciato uno sconto importante per la Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

“Vista la crisi derivata dall’emergenza sanitaria, abbiamo pensato di fare uno sconto sulla Tosap per aiutare le attività commerciali. È uno sconto importante, del 90%. Purtroppo non abbiamo potuto fare di più – ha dichiarato il primo cittadino -. Abbiamo dei vincoli di legge da rispettare, ma abbiamo comunque applicato il massimo dello sconto”.

Una scelta che aiuterà sicuramente tutte quelle attività che, per lavorare, hanno bisogno di più spazio per rispettare le regole anti contagio. In un momento di crisi così difficile, poter avere più clienti il plateatico esterno può fare davvero la differenza.

(Visited 79 times, 79 visits today)