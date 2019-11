Il sindaco Nizzi dopo la chisura del museo.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi indossa l’elmetto e va allo scontro dopo la chiusura a sorpresa del Museo archeologico di Olbia, per il quale sembrano mancare alcuni documenti relativi all’anti-incendio. “Il Museo archeologico possiede il certificato di prevenzione incendi dal 9 agosto 2019, a seguito dei lavori effettuati negli ultimi 3 anni dall’amministrazione Nizzi”, sottolinea il primo cittadino, sconfessando in parte l’ordinanza firmata dagli uffici.

“È stata nostra ferma intenzione far chiarezza da subito, in modo che riaprissero immediatamente i battenti di uno spazio di fondamentale importanza per la nostra città, non solo per le attività culturali, ma per tutto quello che rappresenta il nostro Museo”, prosegue Nizzi. La chiosa è una stillettata: “Non abbiamo tempo per le polemiche”. Facendo prevedere una possibile resa dei conti con gli uffici.

