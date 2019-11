L’esposizione delle Coppe del mondo a Olbia.

Su un lato c’è lei, la coppa che idealmente abbiamo tutti alzato quel 9 luglio del 2006, insieme al campione della Nazionale Fabio Cannavaro. Accanto le altre che hanno fatto la storia degli azzurri e che hanno portato il palmarès dei titoli iridati a quattro. Quella del 1934, del 1938 e dell’iconico 1982, oltre al trofeo dei Europei del 1968

Anche Olbia ha ospitato l’esposizione delle coppe vinte dalla Nazionale italiana di calcio. Un tour sardo partito da Cagliari, che ha entusiasmato subito i tifosi nostrani, nonostante le difficoltà per la chiusura del Museo archeologico e l’allestimento della mostra in fretta e furia nella sede del Comune in via Garibaldi.

Una fila di curiosi ha invaso i locali fin dalle prime ore del pomeriggio per poter vedere da vicino le coppe. Sullo sfondo un filmato ripercorreva i momenti più emozionanti delle competizioni mondiali e i suoi gol. Tante foto e sorrisi tra i presenti, che hanno così, almeno per un momento, potuto rivivere le emozioni di quelle sere.

