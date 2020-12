Lo scoppio della bomba carta a Olbia.

La scorsa sera intorno alle 20 Olbia ha avvertito un forte boato. In via Longhena qualcuno ha fatto esplodere una bomba carta. Fortunatamente non passava nessuno a quell’ora, ma l’esplosione dell’ordigno rudimentale ha causato danni a cinque automobili.

La bomba conteneva notevoli tracce di polvere pirica, una quantità che avrebbe potuto causare seri danni se fosse passato qualcuno. Fortunatamente, la zona rossa ha scongiurato una tragedia. Nella traversa di viale Aldo Moro non c’era, infatti, anima viva ma i residenti hanno udito il boato e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Ora i carabinieri di Olbia stanno cercando i responsabili di quell’azione e indagando sui motivi del gesto. Tra i danneggiamenti dell’esplosione, ci sono anche lievi danni a un cornicione di una palazzina e un buco all’asfalto. I danneggiamenti sulle auto in sosta sono, per fortuna, lievi.

