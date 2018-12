La selezione per la Scuola civica di Olbia.

Si comunica che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il conferimento dell’incarico di docente della Scuola civica di musica di Olbia, per l’anno formativo 2018/2019, con contratto di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa o come prestazione professionale svolta da titolari di partita iva, per l’insegnamento delle seguenti discipline: Propedeutica Musicale per l’infanzia, Chitarra Sarda, Organetto Sardo, Chitarra Classica, Teoria e Solfeggio.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI OLBIA, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO IL GIORNO 3 GENNAIO 2019.

