I lavori nelle scuole di Olbia.

Dalla Regione i fondi per i lavori nelle scuole di Olbia. Tante scuole della città saranno riqualificate e messe in sicurezza.

Numerosi i finanziamenti ottenuti dal Comune per effettuare gli interventi di cui necessitano gli immobili. Le scuole al centro dei progetti di ristrutturazione sono quella di Poltu Cuadu, che ha ricevuto 375mila euro, le elementari di San Simplicio, che sarà messa a norma per 487mila e 500 euro. Altri lavori interesseranno anche l’istituto di via Vignola, che avrà nuovi arredi per 100mila euro.

Il progetto più importante riguarda quello della scuola media di Isticadeddu, che sarà sopraelevata per 884 mila e 722 euro, un intervento fondamentale poiché vedrà anche l’incremento delle aule. Le scuole, invece, i cui lavori sono in corso sono quella dell’infanzia di via Nanni, di san Pantaleo, i cui lavori di messa in sicurezza verranno completati per 120mila euro e la scuola di via Roma, dove si sta procedendo la realizzazione della nuova facciata ventilata.