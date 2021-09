Una nuova chiesa a Olbia.

Anche il quartiere di San Nicola avrà una chiesa. E’ stata assegnata l’area per dotare il rione di un complesso parrocchiale, una richiesta da parte della Diocesi di Tempio.

Nell’area, in prossimità di via Petta, oltre all’edificio di culto nascerà anche un oratorio e campetti da calcio. I tecnici esterni hanno presentato un progetto da 4 milioni di euro per consentire alla Diocesi di accedere dei finanziamenti Cei che scadono entro ottobre.

L’altro quartiere che si doterà di un oratorio è la frazione di Murta Maria. Recentemente è stata posata la posa della prima pietra del centro di aggregazione che sorgerà accanto alla chiesa di S. Giuseppe.