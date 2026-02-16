Lavori di Abbanoa a Berchidda, una giornata di disagi con l’acqua

Problemi con l’acqua a Berchidda per i lavori di Abbanoa
Lavori di Abbanoa a Berchidda: giovedì 19 febbraio dalle 8 alle 17 ci saranno problemi con l’acqua in tutto il centro abitato.
La comunicazione di Abbanoa
“Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Berchidda, per la giornata di giovedì 19 febbraio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma la sostituzione di alcune apparecchiature nel nodo idraulico di via Rinascita – via Europa. Per l’esecuzione dei lavori occorrerà interrompere l’erogazione in uscita dal serbatoio: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni in tutto l’abitato dalle 8 fino al termine dell’intervento, previsto per le 17, dopodiché il servizio riprenderà a pieno regime”.
“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.