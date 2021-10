In attesa dell’esito del voto a Olbia.

Tensione che si taglia a fette nella sede elettorale del sindaco uscente Settimo Nizzi, in via Catello Piro a Olbia. Due monitor interni ed un maxi schermo esterno. Cosi si sono organizzati i componenti dell’entourage nizziano, per seguire lo scrutinio dei voti. Tra essi, la porta voce del primo cittadino Cristina Marino ed il noto Antonio Dessì.

“Vince Nizzi a mani basse”, assicura proprio Dessì, noto Tango. Di fatto, i primi dati che emergono dallo spoglio, darebbero in vantaggio il sindaco uscente di sei punti percentuali. Nella sede fa il suo ingresso anche l’assessore regionale Giuseppe Fasolino. Anche lui si dice fiducioso nella vittoria di Settimo Nizzi.

Ancora è davvero troppo presto per fare dei pronostici in un senso o nell’altro. Nel frattempo, all’esterno della sede, continuano ad arrivare supporters e curiosi che attendono l’esito.