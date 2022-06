Il seminario sul welfare aziendale a Olbia.

Un seminario sull’attualissimo tema del welfare aziendale, per dialogare sulla nuova realtà attiva in tutta la Sardegna. L’evento è stato organizzato dall’Agci Gallura Nuoro, in collaborazione con Fradi Impresa Sociale srl, e si terrà a Olbia, presso la sede di Confartigianato Gallura, in via Sangallo 67, lunedì 4 luglio, alle ore 17.

Il seminario sul Welfare Aziendale è rivolto alle imprese attive a Olbia socie di Agci Gallura, e non solo, organizzato nell’ambito del progetto “Community welfare @ Olbia” e rappresenta una nuova tappa del progetto di promozione e sviluppo della cooperazione di concerto con General Fond.

Fradi Impresa Sociale srl con Agci Gallura Nuoro, partner del progetto, “Community welfare @Olbia” si pone l’obiettivo di creare un sistema di welfare territoriale e condiviso con lavoratrici e lavoratori, imprese ed erogatori di servizi di welfare. In particolare il progetto prevede di offrire gratuitamente alle imprese olbiesi che aderiranno una serie di attività consulenziali e formative nelle quali verrà approfondito il tema del welfare aziendale.

In occasione del seminario saranno approfonditi i vantaggi, la legislazione e le novità riguardanti lo strumento del welfare aziendale, in presenza degli welfare specialist di Fradi. Seguirà un dibattito aperto a tutti gli intervenuti. La partecipazione al seminario è libera ma, per ragioni logistiche, predisposizione materiale di comunicazione e allestimento location, è preferibile dare conferma della propria presenza entro venerdì 1° luglio telefonando al 347/9808044.