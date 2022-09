Boati misteriosi e la terra che trema, tante segnalazioni da Olbia a Budoni

Cosa è successo in alcuni comuni della Gallura.

La terra trema da Olbia a Budoni e qualcuno ha anche avvertito dei boati. E’ successo intorno alle 15 del pomeriggio, facendo salire la paura di un possibile terremoto. Le scosse sono durate circa 3- 4 secondi in differenti zone di Olbia, mentre al centro non è stato udito niente.

E’ giallo sulla causa di ciò che è stato avvertito da molti residenti nei diversi comuni galluresi. Non è stato segnalato alcun intervento dei vigili del fuoco e l’I stituto Tecnico Nazionale Geofisica e Vulcanologia non ha segnalato nessun fenomeno sismico in Sardegna. Tuttavia, non sono pochi quelli che hanno sentito la terra tremare sotto i piedi e le finestre vibrare.