Un senzatetto dorme al freddo con un lenzuolo in piazza Mercato a Olbia

Un senzatetto dorme al freddo a Olbia.

Un senzatetto ha trovato riparo dalla notte, se così si può definire, sotto il tetto di vetro di piazza Mercato a Olbia. Mentre per molti il Natale è un giorno di festa, al caldo tra amici e parenti, per lui le giornate scorrono allo stesso modo.

Il clochard dorme sotto ai festeggiamenti natalizi rappresentati da addobbi e luminarie. Eppure sembrano molto lontani da lui, perché per lui non ci sarà un Natale. Non ci sarà una tavola calda, non ci saranno le risate e gli auguri di nessuno. Non ci sarà nessun regalo. La foto, scattata a Olbia e pubblicata sui social, rappresenta l’immagine della realtà, quella dell’indifferenza sbattuta in faccia a tutti, che coglie di sorpresa perché quando queste situazioni si vedono in giro con i propri occhi spesso ad alcuni basta soltanto girare la testa dell’altra parte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui