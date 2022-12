Mida Rent cerca nuovo personale per la stagione estiva

L’offerta di lavoro a Olbia e in Sardegna.

Mida Rent, autonoleggio presente nei tre scali della Sardegna, cerca nuovo personale per la stagione estiva. L’azienda punta soprattutto alle soft skill, ovvero quelle “competenze trasversali” che riguardano le qualità personali, l’atteggiamento in ambito lavorativo e le doti relazionali.

Si tratta, quindi, di quelle inclinazioni personali che permettono di capire gli altri, anche a livello di emozioni e sentimenti. Abilità molto più difficili da acquisire e anche da misurare, rispetto alle competenze tecniche. Sono 10 le risorse che Mida Rent cerca per la prossima stagione, da marzo a ottobre, sia nel punto vendita all’aeroporto di Olbia, che su Alghero e Cagliari. Le selezioni cominceranno da gennaio e prima di marzo ci sarà la fase di formazione, che punterà alla valorizzazione delle competenze.

L’annuncio dell’azienda.

“Una squadra è costituita da un gruppo di persone che lavorano tutte per raggiungere lo stesso

scopo, il risultato del lavoro dipende dalla collaborazione di tutti. I suoi membri non lavorano in modo individuale, ma coesistono grazie al lavoro di ogni singolo elemento. Siamo operativi su Olbia-Alghero e Cagliari, e Tutti insieme stiamo costruendo le basi per il raggiungimento di un obiettivo comune, parte tutto dalla fiducia nelle HR che rappresentano il nostro biglietto da visita aziendale“.

Sono queste le parole che Andrea Marcias, responsabile MidaRent autonoleggio, sente di dover sottolineare per aumentarne l’efficacia. “La nostra forza? Si trova nel gruppo – spiega – ed è proprio grazie allo spalleggiarsi l’uno con l’altro che si superano i momenti di grande pressione lavorativa. Senza i miei collaboratori e le partnership instaurate negli anni non avrei fatto molta strada, stiamo costruendo mattone dopo mattone le basi per indirizzare le nostre energie verso un obiettivo che condivido periodicamente con lo staff, ritengo che uno dei processi di fidelizzazione più efficaci sia l’incentivo, e negli anni e con l’esperienza ho realizzato che nella maggior parte dei casi le risorse non scappano dal lavoro, ma dal management incapace di ascoltare.In fase di recruiting la mia attenzione si concentrerà maggiormente nelle competenze traversali, quelle tecniche passeranno in secondo piano”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui