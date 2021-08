Le dichiarazioni di Augusto Navone sulla discarica di Spiritu Santu.

Il candidato sindaco Augusto Navone torna su un problema molto caro ai cittadini di Olbia e in particolare a quelli di Murta Maria: la discarica di Spiritu Santu.

“La discarica di Spiritu Santu ha fatto il suo tempo. Fra ampliamenti e deroghe ormai ha esaurito la sua funzione – commenta Navone – . Chi sostiene che ci siano degli impedimenti legislativi per la sua dismissione dice il falso. E chi, con incarichi amministrativi, oggi parla di Spiritu Santu, non è credibile, perché in questi anni non ha fatto nulla e ha già detto che anche nei prossimi anni non cambierà nulla”.

proprio domani, mercoledì 11 agosto alle ore 19, Augusto Navone incontrerà nel piazzale della chiesa di San Giuseppe i cittadini di Murta Maria per un confronto sui tanti e gravi problemi della frazione e per un dialogo aperto e costruttivo sulla programmazione delle azioni concrete da realizzare.

“La verità è cha la discarica si può e si deve dismettere e noi lavoreremo per avviare questo processo – continua il candidato – . Quello che serve è una forte volontà politica, che fino ad oggi è mancata, ma che io e la coalizione che mi sostiene abbiamo. Con noi basta miasmi. Basta al processo obsoleto e inquinante di sotterrare i rifiuti. Oggi esistono tutte le tecnologie per gestire il ciclo dei rifiuti rispettando l’ambiente e la salute dei cittadini. Murta Maria ha già dato. Olbia ha già dato. Noi difendiamo il territorio e tuteliamo la salute dei cittadini. Con noi Olbia torna sana”.

(Visited 103 times, 103 visits today)