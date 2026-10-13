Tecnologia e fashion, a Olbia la vetrina per i giovani talenti

L’evento di moda promosso dall’ex di Uomini e Donne Jessica Serra.

Una straordinaria fusione tra il fascino del fashion e le frontiere della tecnologia ha animato la serata del 7 ottobre nella splendida cornice del Su Entu Boutique Hotel, a Olbia. Protagonisti assoluti dell’appuntamento sono stati i giovani talenti olbiesi, scelti per sfilare e dimostrare quanto il mondo tech e la comunicazione digitale siano ormai il cuore pulsante e la spinta motrice per la pubblicità e la gestione delle aziende moderne.

L’ex di Uomini e Donne Jessica Serra organizzatrice dell’evento.

L’iniziativa, fortemente voluta da Samsung Italia attraverso la figura di rilievo di Giancarlo Volponi, è stata magistralmente organizzata da Jessica Serra, nota professionista e organizzatrice di eventi attiva sul territorio che da Olbia si estende a tutto il nord Sardegna, in partnership con il Wind 3 Store Olbia di Viale Aldo Moro.

La serata ha visto la partecipazione di numerose e importanti aziende del territorio olbiese, intervenute come ospiti e invitati d’eccezione, che hanno avuto l’opportunità di presentare i propri prodotti e le proprie eccellenze in un contesto dinamico e all’avanguardia.

Chi ha sfilato.

Sotto i riflettori si è alternato un cast d’eccezione in passerella: tra i protagonisti, Elisabetta Levrini — figlia d’arte di Andrea Levrini, storico modello e fotomodello che ha a lungo rappresentato l’immagine della bellezza sarda — insieme a Sofia Rocca (18 anni, di Olbia), che ha interpretato l’immagine di una nota cantina di Berchidda; Stefania Luchetti (22 anni, di Olbia ed ex Venere d’Italia Sardegna); Sara Rutzittu (18 anni, di Olbia); Rebecca Quidacciolu (17 anni, di Olbia); Luisiana Pinna (17 anni, di Olbia); la giovane pallavolista Asia Guzzardino (15 anni, di Olbia); la giovanissima Chiara Vargiu (13 anni, di Olbia) e Marianna Loche (34 anni, hostess di Olbia).



Il clou della manifestazione si è sviluppato attraverso un crescendo di stile suddiviso in tre distinte e suggestive uscite: La prima uscita ha visto i ragazzi sfilare con felpe iconiche, jeans e tacchi, rappresentando visivamente il dinamico mondo della comunicazione e delle telecomunicazioni.

La seconda uscita ha messo in scena i mestieri del futuro e le professioni moderne (dall’avvocatessa al notaio, dall’influencer al meccanico), valorizzati dall’uso di smartphone e radio e interpretati attraverso outfit particolari scelti appositamente per l’occasione.

La terza e ultima uscita si è conclusa con un elegante défilé di moda, celebrando in chiave glamour tutto il settore fashion.

Un evento di grande spessore che ha offerto alle aziende presenti una chiara visione del presente e del futuro: le nuove leve e i giovani influencer non sono soltanto trend passeggeri, ma veri e propri partner strategici fondamentali per la crescita, la visibilità e il successo commerciale del tessuto imprenditoriale locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui