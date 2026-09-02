Calangianus, via Marconi cambia volto: ecco come sarà

Al via i lavori in via Marconi, a Calangianus.

Una strada a Calangianus cambia completamente volto. Via Marconi è al centro di un progetto di riqualificazione voluto dall’amministrazione comunale. Ad annunciarlo il sindaco Fabio Albieri, che ha mostrato il rendering sulla pagina istituzionale del Comune. “Ecco come sarà via Marconi dopo i lavori”. La strada appare completamente riqualificata: marciapiedi ampi e alberi.

Il primo cittadino di Calangianus ha annunciato che sono ufficialmente partiti i cantieri per la manutenzione straordinaria. Nel progetto è previsto il miglioramento della regimazione delle acque meteoriche e la sistemazione e cura del verde pubblico. I lavori sono stati accolti con entusiasmo dai residenti del paese, che hanno apprezzato come l’amministrazione comunale stia dando molto spazio al decoro pubblico della cittadina della Gallura. Questo progetto riqualifica una delle zone più centrali del paese migliorando così la viabilità urbana.

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