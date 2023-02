Oltre 2mila ricci sequestrati dalla guardia costiera a Olbia

Il sequestro dei ricci a Olbia.

Sono oltre 2mila i ricci sequestrati questa mattina dalla guardia costiera di Olbia. Inoltre, i militari hanno sanzionato i responsabili con una multa di mille euro.

Gli uomini della guardia costiera hanno collaborato con il distaccamento olbiese della polizia stradale di Sassari, da tempo impegnati a contrastare questi illeciti. Gli esemplari marini, trovati fortunatamente ancora in vita, sono stati caricati a bordo di una motovedetta della guardia costiera e poi gettati in mare, in una zona concordata con l’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo.