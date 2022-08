Soggiorno gratis alle terme per gli anziani di Olbia, ecco come funziona

L’iniziativa a Olbia.

I residenti di Olbia che hanno superato i 65 anni di età potranno andare alle terme. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Simonetta Lai e l’associazione Anteas Gallura, porterà le persone di terza età in soggiorno termale, presso la località di Ferentino (FR), all’hotel Terme Fontana Olente.

Il soggiorno si svolgerà dal 2 al 15 ottobre ed è già stato pubblicato il modulo per le istanze di partecipazione. Le domande potranno essere presentate presso la sede dell’associazione

Anteas di via Cimabue n. 40 / b dal giorno 29 agosto al giorno 6 settembre, dal

lunedì al venerdì ore 16-18 .

I richiedenti dovranno essere residenti a Olbia, avere compiuto 65 anni di età ed essere autosufficienti. Alle istanze dovranno essere allegate: “un’impegnativa del medico di medicina generale indicante tipo di cura n. delle cure e patologia per la quale viene richiesta la cura”; un’“autocertificazione attestante il reddito ISEE ( vedi modulo)”; un“autocertificazione attestante la conoscenza delle misure di prevenzione Covid-19 necessarie per il viaggio” e una “copia del documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria”.