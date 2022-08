L’ennesima montagna di rifiuti a Olbia.

In zona Bandinu spunta l’ennesima montagna di immondizia, che salta subito nell’occhio perché si tratta prevalentemente di trolley vuoti.

A fare la scoperta alcuni residenti della zona, che hanno notato la presenza di cinque bagagli aperti in via Ernest Hemingway. “Forse si tratta di valigie che sono state rubate e poi abbandonate nel terreno, una volta svuotate del loro contenuto”, si chiedono. Dubbio che potrebbe essere veritiero, visti alcuni episodi di furto che si sono verificati nei mesi scorsi. Dall’altra parte, il problema dei rifiuti continua ad aumentare in città, con segnalazioni quotidiane.