Novità per i distributori di carburante in Gallura.

Ora i distributori Eni “parleranno” anche il gallurese. Dopo alcune polemiche sull’assenza del dialetto nei terminali delle stazioni di servizio della Gallura, la società petrolifera ha deciso di inserirlo assieme alla variante in sardo.

L’iniziativa di Eni Live Station, che ha esteso in 1.700 self service italiani la possibilità di parlare anche in dialetto e nelle lingue locali, con lo scopo di rendere omaggio all’Italia e alla ricchezza culturale del paese, ha riscosso grande successo ed era arrivata anche in Sardegna, dove tanti clienti hanno scoperto con sorpresa che il distributore parla in limba.

In Gallura però era disponibile soltanto la versione in logudorese e questo non era piaciuto all’Icimar (Istituto per le civiltà del mare) di San Teodoro e la Consulta intercomunale Gallura, chiedendo di rettificare e inserire anche l’idioma gallurese, che è stato aggiunto in sedici impianti dell’Eni in Gallura.