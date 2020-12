Le donazioni da Olbia per Bitti.

Parte la solidarietà dei cittadini di Olbia per gli alluvionati di Bitti. Oggi alle ore 13 dal deposito Bibite Laconi nella zona Industriale è partito un camion carico di beni necessari per i cittadini sfollati.

La ditta Laconi Bibite ha messo a disposizione un camion per trasportare i beni di prima necessità, donati dai cittadini di Olbia.

Oltre agli alimenti, sono stati donato stivali di gomma poiché la città è praticamente invasa dal fango. Molti anche i prodotti igienici consegnati grazie alla solidarietà degli olbiesi. Nel dettaglio sono stati portati a Bitti 4000 litri di acqua, 600 litri candeggina, 300 paia di guanti, 100 pale, 300 pezzi detergente per mani, 500 mascherine, 300 guanti da lavoro.

“Ringraziamo il grande cuore di tanti amici che in silenzio – ha detto il sub commissario della Provincia per la Gallura Pietro Carzedda – e in poche ore hanno riempito un camion per gli amici di Bitti. Siamo con voi”.

(Visited 211 times, 217 visits today)