L’organizzazione decisa dalla Ats – Assl di Olbia.

Per i mesi di luglio e agosto anche l’attività programmata del reparto di chirurgia dell’ospedale di Olbia sarà sospesa. Una decisione questa presa dalla Ats – Assl, che in realtà non è una grande novità, perchè è in linea con quanto fanno in molti ospedali nazionali, ma che in queste settimane di nevrosi sulla sanità gallurese non può non riecheggiare.

“Per far fronte alla situazione contingente che interessa l’intera Area – spiega l’Ats – Assl -, in coerenza con quanto attuato negli ultimi anni, è stata necessaria una riorganizzazione dell’attività chirurgica in ambito Assl, che ha portato alla sospensione”.

Restano attive solo le urgenze, questo è chiaro. Vale a dire che non ci sarà nessun disagio per chi ha bisogno di operarsi. E anche a Tempio, che è stata la pietra dello scandalo in questi giorni, è stata prevista “la presenza di un chirurgo di guardia attiva nelle ore diurne e un chirurgo in reperibilità nelle ore notturne, così da assicurare la consulenza chirurgiche al Pronto Soccorso e il trasporto protetto dei pazienti”.

Una necessità, si sa, dettata dalla carenza di personale e dal bisogno di pianificare le ferie per medici ed infermieri. Passata l’estate l’attività del reparto di chirurgia tornerà alla normalità anche a Olbia.

